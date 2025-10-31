Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der österreichische Immobilienentwickler UBM Development AG hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A3PGY9/ WKN A4EHYX) mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe weise einen Kupon von 6,75% auf, der jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung finde am 30. Oktober 2026 statt, Fälligkeit sei der 30. Oktober 2030. Das Wertpapier sei ab 500 Euro Nominalwert handelbar. Aktuell notiere die Anleihe bei etwa 101,99% (Stand: 30.10.2025), was einer Rendite auf Verfall von rund 6,27% entspreche. Anleger sollten beachten, dass die Anleihe jederzeit aus steuerlichen Gründen sondergekündigt werden könne. (Bonds weekly Ausgabe vom 30.10.2025) (31.10.2025/alc/n/a) ...

