Der koreanische Batteriehersteller Samsung SDI hat eine Vereinbarung mit der BMW Group und dem US-Feststoffbatterie-Spezialist Solid Power unterzeichnet, um bei einem Validierungsprojekt für reine Feststoffbatterien zusammenzuarbeiten. Die Aufgaben sind klar verteilt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Samsung SDI Feststoffzellen liefern, die den von Solid Power entwickelten Festelektrolyten verwenden und sich "durch eine verbesserte Energiedichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
