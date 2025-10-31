© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa

Analysten sehen Reddit auf einem guten Weg, sich im harten Wettbewerb mit Meta, TikTok & Co. eine profitable Nische zu sichern - als Community-Plattform mit KI-Datenpower.Der Social-Media-Pionier übertraf im dritten Quartal nicht nur die Umsatzprognosen, sondern kündigte für das laufende Quartal auch überraschend starke Zahlen an. Grund dafür ist vor allem das florierende Geschäft mit KI-gestützter Werbung - und lukrative Datenverträge mit Tech-Giganten. Die Reddit-Aktie steigt am Freitag vorbörslich um rund 11 Prozent. Von ihrem Jahrestief im April haben sich die Papiere inzwischen mehr als verdoppelt. Für das vierte Quartal stellt Reddit einen Umsatz zwischen 655 und 665?Millionen …