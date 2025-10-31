Die angezeigten Daten basieren auf Informationen zu allen in der Schweiz installierten Photovoltaik-Anlagen. Das Bundesamt für Energie will so Transparenz schaffen. Das Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) hat ein neues Energiedashboard für die tägliche Photovoltaik-Produktion im Land veröffentlicht. Dort werden die Tagesdaten zur Solarstromproduktion auf regionaler Ebene (Bezirke) sowie eine Fünf-Tages-Prognose in stündlicher Auflösung angezeigt, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Die Daten basierten auf der insgesamt installierten Photovoltaik-Leistung in der Schweiz, sofern sie der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
