Insiderkauf bei LVMH: Bernard Arnault hat in wenigen Monaten Aktien des Luxusriesen im Wert von rund 1,4 Milliarden Euro erworben. Mit den Zukäufen stärkt er seinen Einfluss - und sendet zugleich ein klares Signal an die Anleger. Die Aktie zeigt sich am Freitag nach Vortagesverlusten wieder freundlich. Zwischen Februar und September kaufte Arnault über mehrere Holdinggesellschaften LVMH-Aktien im Wert von etwa 1,4 Milliarden Euro. Im Rahmen der jüngsten Investitionsrunde erwarb Arnault über seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
