Die MaxSolar GmbH und die Greenvolt Group bauen ihre strategische Partnerschaft im Bereich Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) aus. Ziel ist es, Solarenergie und Speicherlösungen effizient zu verbinden und so die Netzstabilität zu erhöhen. Zusammenarbeit für integrierte BESSDie Unternehmen MaxSolar und Greenvolt Power haben in Traunstein konkrete Schritte für eine vertiefte Zusammenarbeit vereinbart. Greenvolt bringt Erfahrung aus Projekten mit insgesamt 4,7 Gigawatt (GW) Speicherkapazität ein. ...

