Der Dax beendet mit dem heutigen Freitagshandel nicht nur die Handelswoche sondern auch den Börsenmonat Oktober.Sollte auf den "letzten Metern" nicht noch etwas Überraschendes passieren, würde der Dax den Oktober mit einer robusten Vorstellung abschließen. Der Dax schleppte sich über weite Strecken des Oktobers, unfähig frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren. Üblicherweise wird im Oktober die Grundlage für eine Jahresendrallye gelegt, doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
