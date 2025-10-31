Beide Unternehmen wollen ihre bestehende Partnerschaft vertiefen, um vor allem Synergien bei der Beschaffung und Realisierung von Speicherprojekten zu heben. Maxsolar und die Greenvolt Group haben beschlossen, ihre Partnerschaft im Bereich Batteriespeicher zu vertiefen. Dabei seien bei Gesprächen zwischen Unternehmensvertretern in den vergangenen Tagen konkrete Schritt beschlossen worden, teilte das bayerische EPC-Unternehmen mit. Greenvolt ist seit 2022 an Maxsolar beteiligt. Konkret haben die Unternehmen bei ihrer vertieften Partnerschaft die Pipeline von 4,7 Gigawatt von Greenvolt im Blick. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.