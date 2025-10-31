Beide Unternehmen wollen ihre bestehende Partnerschaft vertiefen, um vor allem Synergien bei der Beschaffung und Realisierung von Speicherprojekten zu heben. Maxsolar und die Greenvolt Group haben beschlossen, ihre Partnerschaft im Bereich Batteriespeicher zu vertiefen. Dabei seien bei Gesprächen zwischen Unternehmensvertretern in den vergangenen Tagen konkrete Schritt beschlossen worden, teilte das bayerische EPC-Unternehmen mit. Greenvolt ist seit 2022 an Maxsolar beteiligt. Konkret haben die Unternehmen bei ihrer vertieften Partnerschaft die Pipeline von 4,7 Gigawatt von Greenvolt im Blick. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
