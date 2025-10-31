Projekte zur Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) geraten ins Stocken. Verbände kritisieren strukturelle Blockaden und fordern rechtssichere Rahmenbedingungen für Bürgerenergie und Energy Sharing. Fehlende Umsetzung der Gemeinschaftlichen GebäudeversorgungDie im Mai 2024 mit dem Solarpaket 1 eingeführte Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) soll Bewohner:innen von Mehrparteienhäusern eine einfache Teilhabe an Photovoltaikanlagen ermöglichen. Doch laut Branchenverbänden bleibt das Vorhaben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.