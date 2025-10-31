Der US-Ölkonzern ExxonMobil hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen, auch wenn die Ertragskraft im Jahresvergleich nachgelassen hat. Trotz niedrigerer Ölpreise und schwacher Chemieerträge blieb der Konzern profitabel. Rekordfördermengen in Guyana und im Permian-Becken sorgten für stabile Erträge und stärkten das operative Ergebnis.Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,88 Dollar, während der Konsens bei 1,81 Dollar gelegen hatte. Unter dem Strich verdiente Exxon ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.