Der US-Ölkonzern ExxonMobil hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen, auch wenn die Ertragskraft im Jahresvergleich nachgelassen hat. Trotz niedrigerer Ölpreise und schwacher Chemieerträge blieb der Konzern profitabel. Rekordfördermengen in Guyana und im Permian-Becken sorgten für stabile Erträge und stärkten das operative Ergebnis.Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,88 Dollar, während der Konsens bei 1,81 Dollar gelegen hatte.
