Im Wettlauf um die US-Biotechfirma Metsera will Novo Nordisk dem Rivalen Pfizer die begehrte Übernahme vor der Nase wegschnappen. Mit einem Milliardenangebot zielt der dänische Pharmakonzern darauf, sein wachstumsstarkes Geschäft mit Abnehmmedikamenten zu stärken - doch Pfizer hat noch wenige Tage, um zu reagieren.Der dänische Pharmariese Novo Nordisk setzt im milliardenschweren Markt für Abnehmmedikamente zu einem strategischen Coup an: Mit einer Offerte über 56,50 Dollar je Aktie - insgesamt rund ...

