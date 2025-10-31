Nvidia und AMD sorgen mit milliardenschweren Deals für Schlagzeilen und treiben die Chipbranche zu neuen Höhen. Wer nicht auf Einzeltitel setzen will, kann mit dem Chip-Power-Index gebündelt in die aussichtsreichsten Player der Branche investieren - und so vom Megatrend Halbleiter profitieren. Die Dynamik in der Chipbranche bleibt ungebrochen - allen voran dank der Innovationskraft von Nvidia und AMD. Nvidia, der unangefochtene Marktführer im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE