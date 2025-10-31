Zürich - In der Schweiz sind im Oktober deutlich mehr neue Unternehmen entstanden als in den Monaten zuvor. Insgesamt wurden 4805 neue Firmen ins Handelsregister eingetragen - ein Plus von rund 14 Prozent gegenüber dem September. Der starke Aufschwung sei ein weiterer Hinweis auf das anhaltend hohe Vertrauen in die Wirtschaft, hiess es in einer Mitteilung des Firmenverzeichnisses Help.ch vom Freitag. Auch im Vergleich zum Vorjahr habe sich der positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...