Kalte Nahwärmenetze gelten als Schlüsseltechnologie der Wärmewende. Rheinland-Pfalz setzt dabei zunehmend auf Umweltwärme aus Flüssen, Abwasser und Grundwasser, mit ersten kommunalen Projekten in Konz und Mainz. Der Wärmesektor verursacht mehr als die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Rheinland-Pfalz. Über 80 Prozent davon stammen noch aus fossilen Quellen. "Kalte Nahwärme ist eine von vielen jetzt schon verfügbaren Lösungen, um Tempo in die Umsetzung der Wärmewende zu bringen", sagte Klimaschutz- ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.