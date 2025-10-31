Die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen im Rahmen des seit anderthalb Jahren rechtsgültigen Konzepts wird nach Ansicht von DGS, SFV und Energieagentur Regio Freiburg massiv behindert. Sie fordern eine klare Verpflichtung der Netzbetreiber zur Kooperation und eine "Small-Lösung" für die Messdatenübermittlung. Seit dem 1. Mai 2024, also mittlerweile anderthalb Jahre gibt es durch das "Solarpaket 1" einen gesetzlichen Anspruch zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV), "doch die Realität ist von Verzögerung und Verweigerung geprägt. " So lautet der Befund der Deutschen Gesellschaft ...

