Volkswagens Premium-Tochter Audi hat im dritten Quartal den Nettogewinn mehr als verdoppelt, steht aber dennoch unter Druck. Der auf den ersten Blick starke Zuwachs täuscht. Die Ingolstädter kämpfen mit schwachem China-Geschäft, US-Zöllen und sinkender Rendite. Warum die Zahlen trügerisch sind.Audi steigerte den Nettogewinn um das 2,6-Fache auf 718 Millionen Euro. Doch der starke Zuwachs täuscht: Vor einem Jahr hatte der Autobauer wegen der Werksschließung in Brüssel einen Gewinneinbruch von fast ...

