Audi muss tausende Oberklasse-Fahrzeuge in die Werkstätten rufen, da die Zellmodule der Hybrid-Batterien beim Ladevorgang überhitzen können. Betroffen sind Exemplare der Baureihen A8, Q7 und Q8, die zwischen 2019 und 2024 gebaut wurden. Aufgrund von einer erhöhten Brandgefahr ruft Audi insgesamt 19.000 Fahrzeuge in die Werkstatt zurück. Konkret geht es um die Plug-in-Hybrid-Versionen der Oberklasse-Baureihen der A8, Q7 und Q8, die zwischen dem 22. ...

