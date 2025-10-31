Anzeige
Attestation ist die Killer-App - Republic baut sie jetzt!
DZ Bank
31.10.2025 15:11 Uhr
286 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Intel: Wie der Chip-Gigant mit Foundry und AI PC das fundamentale Wachstum antreibt

Intel: Wie der Chip-Gigant mit Foundry und AI PC das fundamentale Wachstum antreibt


Die Intel Corporation meldet nach den starken Quartalszahlen die Rückkehr in die Gewinnzone und fokussiert sich mit AI PC sowie Foundry-Diensten entschlossen auf den boomenden KI-Markt. Trotz anhaltender Herausforderungen im Fertigungsgeschäft und der Notwendigkeit massiver Investitionen signalisiert der Konzern durch strategische Partnerschaften und eine robuste Nachfrage eine vielversprechende Perspektive.

Kerngeschäft und die Rückkehr zur Profitabilität

Die Intel Corporation ist ein globaler Technologieführer, der als Entwickler und Hersteller von zentralen Computerkomponenten, insbesondere Prozessoren (CPUs), das Herzstück der modernen digitalen Infrastruktur bildet. Das Kerngeschäft gliedert sich in zwei Hauptbereiche: Intel Products und Intel Foundry. Das Segment Client Computing Group (CCG) bedient den PC-Markt und erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das zweite wichtige Produktsegment, Data Center and AI (DCAI), das Server-CPUs und KI-Beschleuniger für Rechenzentren liefert, erwirtschaftete 4,1 Milliarden US-Dollar. Intel bietet seinen Kunden umfassende Lösungen an, die von den klassischen x86-Plattformen bis hin zu neuen, zweckbestimmten ASICs und Beschleunigern reichen, wobei das hauseigene Ökosystem eine zentrale Stärke darstellt. Die im dritten Quartal 2025 gemeldeten Ergebnisse signalisierten eine erfolgreiche Trendwende: Der Konzern kehrte mit einem Nettogewinn von 4,1 Milliarden US-Dollar (GAAP) in die Gewinnzone zurück, nach einem Verlust von 16,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz stieg um 3 % auf 13,7 Milliarden US-Dollar. Die Non-GAAP-Bruttomarge verbesserte sich signifikant um 22 Prozentpunkte auf 40,0 %. Dieses starke Abschneiden im Quartal, das vierte in Folge mit verbesserter operativer Leistung, unterstreicht die zugrunde liegende Stärke der Kernmärkte des Unternehmens.





