FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies nach einem "soliden dritten Quartal" von 59,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Ölkonzern grenze sich mit seiner Wachstumsstrategie, dem unkorrelierten Stromgeschäft, seiner Stärke im Flüssiggasbereich, einer niedrig liegenden Gewinnschwelle und hohen Reserven im Bereich der fossilen Energiegewinnung positiv von vielen Konkurrenten ab. Zudem schreite der Verschuldungsabbau schnell voran./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:15 / MESZ



ISIN: FR0000120271





