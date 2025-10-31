Die Aktie des Chemieriesen BASF gibt im heutigen Handel erneut nach. Dabei gibt es durchaus gute Nachrichten für den DAX-Konzern aus Ludwigshafen. So lieferte der amerikanische Konkurrent LyondellBasell Quartalszahlen, die deutlich über den Erwartungen der Analysten lagen. Die LyondellBasell-Anteile legen um knapp sechs Prozent zu. Hierbei muss man allerdings bedenken, dass die Papiere von LyondellBasell in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig unter Beschuss geraten sind. So haben sie in den ...

