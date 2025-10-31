Die Flowserve-Aktie legte nach ihren Quartalszahlen eine unglaubliche Rallye hin. Ist der Trend nachhaltig?Ist das eine Rallye auf Pump? Die Flowserve Corporation entwickelt, fertigt und vertreibt technische Lösungen für die Durchflussregelung, darunter Pumpen, Ventile, Gleitringdichtungen und ähnliche Automatisierungskomponenten, sowie zugehörige Serviceleistungen. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Flowserve Pump (circa 70 Prozent des Umsatzes) und Flow Control (circa 30 Prozent des Umsatzes). Flowserve hat kürzlich seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt. [spotify]197fY0sg2asXtYqA2vmmYU[/spotify] Der Umsatz belief sich auf 1,17 Milliarden US-Dollar und …Den vollständigen Artikel lesen ...
