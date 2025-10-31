Im Projekt PVCharge entwickelt das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) gemeinsam mit Industriepartner:innen neue Ansätze für das direkte PV-Laden von Elektrofahrzeugen. Ziel ist es, Wandlungsverluste zu verringern, die Netzintegration zu verbessern und Solarstrom effizienter zu nutzen. Das Fraunhofer IEE arbeitet im Projekt "PVCharge - Multifunktionale Leistungselektronik für PV-Parkplätze" an Verfahren, um Elektrofahrzeuge direkt mit Solarstrom zu laden. Gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
