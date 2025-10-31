Für den einen Kilometer langen Teststreckenabschnitt ist die Bauphase abgeschlossen. Nun kann erstmals in Deutschland auf einer Autobahn das Laden von Elektrofahrzeugen während der Fahrt erprobt werden. Auf der A6 bei Amberg ist die Bauphase für ein System zum induktiven Laden von Elektrofahrzeugen abgeschlossen. Jetzt beginnen dem einen Kilometer langen Abschnitt die Tests, teilt die im Forschungsprojekt EM Power federführende Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) mit. Die Projektverantwortlichen sind optimistisch: "Die Technologie hat das Potenzial, Reichweitenangst zu überwinden, ...

