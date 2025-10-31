Zürich - Im Nachmittagshandel zeigt sich der US-Dollar wieder etwas stärker. Dabei wirken vor allem noch die von Fed-Chef Jerome Powell gedämpften Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen nach. Vor allem der Euro gab im frühen US-Handel klar nach. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag noch 1,1528 US-Dollar nach 1,1569 gegen Mittag. Aber auch der Franken zeigte sich etwas schwächer zum Dollar. So ging das Dollar/Franken-Paar ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.