Elon Musks SpaceX steht kurz vor einem Pentagon-Deal über zwei Milliarden Dollar. Das Projekt "Golden Dome" soll Raketen am Himmel stoppen.Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX steht offenbar vor einem Milliardenauftrag des US-Verteidigungsministeriums. Nach Informationen des Wall Street Journal soll das Pentagon rund zwei Milliarden US-Dollar bereitstellen, um Satelliten zu entwickeln, die Raketen und Flugzeuge in Echtzeit verfolgen können. Das Geld stammt aus einem Haushaltsgesetz, das Präsident Donald Trump bereits im Juli unterzeichnete - ohne damals den Empfänger offenzulegen. Das Projekt "Golden Dome" Der Auftrag ist Teil von Trumps ambitioniertem Raketenabwehrsystem "Golden Dome". …

