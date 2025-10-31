Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat auch den letzten Handelstag der Woche im Minus geschlossen. Damit setzt sich der seit Mitte Oktober anhaltende Abwärtstrend weiter fort. In den letzten elf Handelstagen hat der SMI bis auf ein Ausnahme immer Verluste verbucht. Auch andere europäische Börsen schlossen tiefer, während die US-Börsen sich nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag tendenziell wieder etwas freundlicher zeigten. Trotz der positiven Vorgaben ...

