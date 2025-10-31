Im Quantencomputing rücken zwei Unternehmen ins Rampenlicht. Während D Wave mit massivem Umsatzwachstum überzeugt, lebt Quantum eMotion von spekulativen Erwartungen. Neue Zahlen könnten den nächsten Kursschub auslösen.D Wave mit realem Wachstum, Quantum eMotion bleibt spekulativ D Wave Quantum meldete für das erste Quartal 2025 einen Umsatz von 15 Millionen US Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 509 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.