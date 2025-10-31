Der Solarhersteller überzeugt trotz gemischter Zahlen. Die Modullieferungen übertrafen die Erwartungen deutlich, die reduzierte Jahresprognose fiel besser aus als befürchtet. Analysten sehen die heimische Produktion als Trumpf gegen chinesische Konkurrenz. Zudem plant First Solar ein neues Werk in den USA. Die Börse reagiert begeistert.First Solar hat am Freitag mit einem Kurssprung von 14,4 Prozent auf gemischte Quartalszahlen reagiert. Der Nettogewinn im dritten Quartal stieg auf 455,9 Millionen ...

