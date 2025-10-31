Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von umfassenden Beratungs- und Managementdienstleistungen für Unternehmen der Medizinbranche und deren Kliniken, kündigte heute an, die Finanzergebnisse für Q3 2025 am Freitag, den 14. November 2025, vor Eröffnung des US-Marktes zu veröffentlichen.

Das Unternehmen wird am Montag, dem 17. November 2025, um 5:00 p.m. Eastern Time eine Konferenzschaltung zu den Geschäftsergebnissen abhalten, in der die Ergebnisse besprochen und Fragen live beantwortet werden.

Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Konferenzschaltung über den unten bereitgestellten Link.

https://edge.media-server.com/mmc/p/e2znwqtx

Sie werden anschließend automatisch zur Registrierungsseite für die "SBC Q3 2025 Financial Results Presentation" weitergeleitet. Bitte befolgen Sie die einzelnen Schritte zur Eingabe Ihrer Registrierungsdaten und klicken Sie anschließend auf "Submit". Nach der Registrierung werden Sie Zugang zu der speziell für die Konferenzschaltung eingerichteten Website erhalten. Zusätzlich zur Verfolgung der Konferenzschaltung bietet diese Website Zugang zu Informationen über die Referenten sowie zu früheren Investor-Relations-Materialien.

Zehn Minuten vor Beginn der Konferenzschaltung werden Sie die Unterlagen zur Ergebnispräsentation auf der Website einsehen können. Die Materialien werden auch zum Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung der Konferenzschaltung wird bis zum 17. November 2026 verfügbar sein und die Ergebnisse, begleitende Folien sowie ein archivierter Webcast dieser Konferenzschaltung werden auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens zur Verfügung stehen unter https://ir.sbc-holdings.com/

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine umfangreiche Unternehmensgruppe im Bereich der Medizin, die eine breite Palette von Franchise-Unternehmen auf verschiedenen medizinischen Gebieten betreibt, einschließlich fortschrittlicher ästhetischer Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Zahnmedizin, AGA (Haarwiederherstellung) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein breites Portfolio an Klinikmarken und erweitert sowohl durch direkte Aktivitäten als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv seine globale Präsenz, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien.

Das Unternehmen wurde im September 2024 an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 in den Russell 3000® Index aufgenommen, einen breit gefächerten Benchmark-Index für den US-Aktienmarkt. SBC Medical Group Holdings Incorporated wird von seinem Unternehmenszweck "Durch medizinische Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen auf der ganzen Welt beitragen" geleitet und wird auch in Zukunft sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen anbieten, während es sein globales Netzwerk stetig erweitert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://sbc-holdings.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Bei zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich nicht um historische Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern lediglich um die Meinung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Leistungen, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeitigen Erwartungen des Unternehmens wider, unter anderem im Hinblick auf die Pläne und Strategien des Unternehmens zur Produkteinführung, das Umsatz- und Gewinnwachstum sowie die Geschäftsaussichten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "zieht in Betracht", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "rechnet mit", "potenziell", "zielt darauf ab" oder "hofft" oder der Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Das Unternehmen rät Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell sind und mit verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Veränderungen der Umstände verbunden sind, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den aktuellen Erwartungen führen können, können von Zeit zu Zeit auftreten, und das Unternehmen ist nicht in der Lage, alle diese Faktoren vorherzusagen. Zu derartigen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderen Stellen in den Unterlagen aufgelistet sind, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht hat und die auf der Website der SEC verfügbar sind unter www.sec.gov.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251022269651/de/

Contacts:

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Asien)

Hikaru Fukui Head of Investor Relations E-Mail: ir@sbc-holdings.com

ICR LLC (In den USA)

Bill Zima Managing Partner E-Mail: bill.zima@icrinc.com