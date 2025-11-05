Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 06.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz explodiert um 20% nach Mega-Deal mit NASDAQ-Werberiesen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QEX9 | ISIN: CA42328Y1025 | Ticker-Symbol: RGG1
Tradegate
05.11.25 | 17:10
1,100 Euro
+3,29 % +0,035
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HELIOSTAR METALS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HELIOSTAR METALS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,0801,12505.11.
1,0701,13505.11.
axinocapital.de
05.11.2025 20:46 Uhr
1.899 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Erreicht Gold 2026 die 5.000-Dollar-Marke? Banken erwarten historischen Preissprung

Anzeige / Werbung

Nach dem Rekordhoch über 4.300 US-Dollar fällt der Goldpreis plötzlich auf 3.900 Dollar und die Nervosität greift um sich. Viele Anleger fürchten das Ende des Booms, doch Insider und Großbanken sehen die Lage völlig anders. UBS, HSBC und JP Morgan erwarten 2026 Goldpreise von über 5.000 Dollar. Wird das kommende Jahr tatsächlich den Sprung in neue Dimensionen bringen?

Nach dem Rekordhoch über 4.300 US-Dollar fällt der Goldpreis plötzlich auf 3.900 Dollar und die Nervosität greift um sich. Viele Anleger fürchten das Ende des Booms, doch Insider und Großbanken sehen die Lage völlig anders. UBS, HSBC und JP Morgan erwarten 2026 Goldpreise von über 5.000 Dollar. Wird das kommende Jahr tatsächlich den Sprung in neue Dimensionen bringen?

Eine Branche im Goldrausch

Die britische HSBC spricht in ihrer jüngsten Analyse von einer "Bullenwelle", die Gold bis Mitte 2026 auf 5.000 US-Dollar treiben könne. Wirtschaftliche Unsicherheit, geopolitische Konflikte und steigende Staatsverschuldung seien der Treibstoff einer Bewegung, die weit über die typischen Zyklen hinausreiche. Besonders bemerkenswert: Laut HSBC treten immer mehr neue Marktteilnehmer auf - darunter institutionelle Investoren, Staatsfonds und Privatanleger, die Gold nicht aus spekulativen Gründen kaufen, sondern als strategische Absicherung gegen politische Instabilität und Währungsrisiken.

Auch die Schweizer UBS sieht den Höhepunkt noch nicht erreicht. Ihr Stratege Sagar Khandelwal erwartet bis Frühjahr 2026 einen Preis von 4.700 US-Dollar. Gold sei, so Khandelwal, ein "zentraler Baustein einer widerstandsfähigen Anlagestrategie" in einem Umfeld, in dem Zinsen real ins Negative rutschen könnten. Die Kombination aus sinkenden Leitzinsen, hartnäckiger Inflation und einem schwächeren US-Dollar werde Kapital in Gold umleiten. Bereits im September verzeichneten Gold-ETFs laut World Gold Council Zuflüsse von 17 Milliarden US-Dollar - der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen.

Übersicht der Goldpreis-Prognosen 2026 führender Großbanken in USD je Unze.

Zentralbanken als neue Goldmacht

Die Kauflaune der Zentralbanken gilt als entscheidender Faktor. Nach Berechnungen von Goldman Sachs dürften sie 2025 rund 80 Tonnen Gold pro Monat erwerben, 2026 immerhin noch 70 Tonnen. Vor allem Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien diversifizieren ihre Reserven weg vom US-Dollar. Goldman Sachs sieht deshalb bis Mitte 2026 einen Preis von 4.900 US-Dollar. Analystin Lina Thomas betont: "Schon kleine Kapitalströme können den Markt stark bewegen - die Angebotsseite ist schlicht zu begrenzt."

Auch Morgan Stanley hebt seine Prognose an und sieht Gold bis Ende 2026 bei 4.400 US-Dollar. Laut Rohstoffstrategin Amy Gower sei Gold heute "ein Barometer für alles - von Geldpolitik bis Geopolitik". Erstmals seit fast drei Jahrzehnten halten die weltweiten Zentralbanken mehr Gold als US-Staatsanleihen. Das ist mehr als nur ein Symbol: Es zeigt den schwindenden Glauben an die Stabilität der westlichen Schuldenpolitik.

Jetzt Rabatt sichern

Goldminen, der vergessene Hebel?

Während sich viele Anleger weiterhin auf physisches Gold konzentrieren, richtet sich der Blick institutioneller Investoren zunehmend auf die Produzenten selbst. Laut Marktbeobachtern wie Otavio (Tavi) Costa, Chefstratege bei Crescat Capital, erleben Goldminen derzeit einige der besten Gewinnmargen ihrer Geschichte. Der entscheidende Faktor: Der Goldpreis ist in den letzten Jahren weit stärker gestiegen als die Förderkosten.

Die aktuelle Analyse von Crescat Capital zeigt, dass die durchschnittlichen Gesamtkosten (All In Sustaining Costs) der größten nordamerikanischen Goldproduzenten zuletzt bei rund 1.530 US-Dollar pro Unze lagen, während der Goldpreis auf etwa 3.500 US-Dollar kletterte. Diese wachsende Produktionsmarge sorgt für Rekordgewinne und steigende Cashflows - ein Umfeld, das Costa als potenziellen Wendepunkt bezeichnet. "Viele Minengesellschaften werden noch immer gehandelt, als läge der Goldpreis bei 2.000 Dollar", erklärt er.

Diese Diskrepanz könnte bedeuten, dass der Markt den tatsächlichen Wert der Produzenten bislang unterschätzt. Banken wie UBS und JP Morgan teilen diese Einschätzung: Sie sehen Minenaktien als überproportionale Gewinner eines anhaltenden Goldbullenmarkts. Nach Jahren des Schuldenabbaus und stabiler Produktionskosten könnten die kommenden Quartale für die Branche zur Bewährungsprobe und zugleich zur großen Chance werden.

Vergleich von Goldpreis und Förderkosten 2012 bis 2025 mit steigender Marge. Quelle: Crescat Capital

Wenn der Goldpreis steigt, explodiert die Rendite

Heliostar Metals zeigt eindrucksvoll, wie stark kleine Produzenten vom hohen Goldpreis profitieren können. Im neuen technischen Bericht zur La-Colorada-Mine stieg der Netto-Barwert nach Steuern um 155 Prozent auf 66,2 Millionen US-Dollar, während die Investitionskosten um 17 Prozent sanken. Besonders deutlich wird der Hebeleffekt beim Vergleich der Szenarien: Bei einem Goldpreis von 2.300 US-Dollar je Unze erzielt das Projekt eine Rendite von 24,4 Prozent, bei 3.500 US-Dollar steigt sie auf 168 Prozent. CEO Charles Funk spricht von einem "kapitalstarken und margenstarken Betrieb", der selbst unter vorsichtigen Annahmen profitabel bleibt. Mit geplanten 46.000 Goldäquivalent-Unzen jährlich und Gesamtkosten von 1.626 US-Dollar je Unze gehört La Colorada zu jenen Projekten, die in einem anhaltenden Goldbullenmarkt überproportional profitieren dürften.

Eine stille Entdollarisierung?

JP Morgan erwartet bis Ende 2026 einen Goldpreis von 5.055 US-Dollar. Für Rohstoffstrategin Natasha Kaneva bleibt Gold "die Anlage mit der höchsten Überzeugung". Immer mehr Investoren reduzieren US-Staatsanleihen und setzen stattdessen auf Gold, ein stiller Vertrauensentzug gegenüber dem Dollar.

Wie Bloomberg Analyst Mike McGlone berichtet, haben die weltweiten Gold ETFs mit 92,7 Millionen Unzen im August 2025 ein Zwei Jahres Hoch erreicht. Damit wurde die Marke von 92 Millionen Unzen erstmals seit 2020 wieder überschritten. Während der damalige Anstieg durch eine Phase hoher Marktpanik und steigender Volatilität ausgelöst wurde, geschieht der aktuelle Anstieg in einem deutlich ruhigeren Umfeld. McGlone stellt in seiner Analyse die Frage, ob Gold ETFs möglicherweise einen Anstieg des VIX, also des Volatilitätsindex, vorwegnehmen. Der VIX gilt als "Angstbarometer" der Märkte. Steigt er, signalisiert das wachsende Unsicherheit und Risikoaversion an den Finanzmärkten. Dass Goldkäufe schon zulegen, bevor der VIX steigt, deutet darauf hin, dass Investoren frühzeitig Schutz suchen, noch bevor sich Nervosität in den Aktienmärkten zeigt.

Laut UBS könnte die weltweite Goldnachfrage 2025 auf 4.850 Tonnen steigen, den höchsten Stand seit 2011. Trotz möglicher Schwankungen zeigt sich damit ein klarer Trend. Gold wird zunehmend als strategisches Wertaufbewahrungsmittel gesehen, jenseits von Währungen und politischen Risiken.

Gold-ETF-Bestände erreichen 92 Millionen Unzen laut Bloomberg-Analyse von Mike McGlone.

Ein neues monetäres Zeitalter?

Ob Gold in den kommenden Jahren tatsächlich zur neuen Leitwährung einer multipolaren Welt avanciert, bleibt offen. Doch eines zeichnet sich ab: Das Edelmetall hat seine alte Rolle als Relikt der Vergangenheit hinter sich gelassen und ist zum strategischen Vermögenswert einer neuen Ära geworden. Vielleicht steht die Welt am Beginn einer langsamen, aber nachhaltigen Verschiebung, weg von Vertrauen in Institutionen, hin zu Vertrauen in Substanz.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA42328Y1025

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.