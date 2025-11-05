Erreicht Gold 2026 die 5.000-Dollar-Marke? Banken erwarten historischen Preissprung

Anzeige / Werbung
Nach dem Rekordhoch über 4.300 US-Dollar fällt der Goldpreis plötzlich auf 3.900 Dollar und die Nervosität greift um sich. Viele Anleger fürchten das Ende des Booms, doch Insider und Großbanken sehen die Lage völlig anders. UBS, HSBC und JP Morgan erwarten 2026 Goldpreise von über 5.000 Dollar. Wird das kommende Jahr tatsächlich den Sprung in neue Dimensionen bringen?
Eine Branche im Goldrausch
Die britische HSBC spricht in ihrer jüngsten Analyse von einer "Bullenwelle", die Gold bis Mitte 2026 auf 5.000 US-Dollar treiben könne. Wirtschaftliche Unsicherheit, geopolitische Konflikte und
steigende Staatsverschuldung seien der Treibstoff einer Bewegung, die weit über die typischen Zyklen hinausreiche. Besonders bemerkenswert: Laut HSBC treten immer mehr neue Marktteilnehmer auf -
darunter institutionelle Investoren, Staatsfonds und Privatanleger, die Gold nicht aus spekulativen Gründen kaufen, sondern als strategische Absicherung gegen politische Instabilität und
Währungsrisiken.
Auch die Schweizer UBS sieht den Höhepunkt noch nicht erreicht. Ihr Stratege Sagar Khandelwal erwartet bis Frühjahr 2026 einen Preis von 4.700 US-Dollar. Gold sei, so Khandelwal, ein "zentraler Baustein einer widerstandsfähigen Anlagestrategie" in einem Umfeld, in dem Zinsen real ins Negative rutschen könnten. Die Kombination aus sinkenden Leitzinsen, hartnäckiger Inflation und einem schwächeren US-Dollar werde Kapital in Gold umleiten. Bereits im September verzeichneten Gold-ETFs laut World Gold Council Zuflüsse von 17 Milliarden US-Dollar - der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen.
