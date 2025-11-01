NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es gebe weiterhin mehr Fragen als Antworten, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht. Sie rechnet für 2026 mit einem weiteren Umsatzrückgang um 5 Prozent./rob/ag/gl

