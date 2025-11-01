Teslas Cybertruck sollte der Durchbruch im Pick-up-Markt werden. Doch stattdessen vezögerte sich die Produktion, die technische Mängel häuften sich, Rückrufe und Qualitätsprobleme waren die Folge. Anleger reagieren zunehmend nervös - gerade da es Parallelen zum aktuell laufenden Rollout von Teslas Robotaxi, dem Cybercab gibt.Die Rückrufe des Cybertrucks starteten im April 2024: Tesla musste sämtliche Anfangsmodelle des Cybertruck wegen einer gefährlichen Beschleunigerpedal-Konstruktion zurückrufen. ...

