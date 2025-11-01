© Foto: Bruno Fahy - BELGA

Kaum beachtet, aber mit enormem Potenzial: Der Pharmakonzern UCB mausert sich zum Geheimtipp der europäischen Biotech-Szene. Die Belgier liefern mit ihrem Blockbuster-Medikament Bimzelx zweistellige Wachstumsraten.UBS hat ihr Kursziel für den belgischen Pharmakonzern UCB deutlich von 240 auf 300 Euro angehoben und bleibt bei der Einstufung "Buy". Die Analysten sehen den Konzern als eine der wachstumsstärksten Pharmaaktien Europas - mit einem seltenen Mix aus starkem Produktportfolio, solider Pipeline und ohne größere Patentabläufe bis Mitte der 2030er-Jahre. Treiber ist vor allem das Erfolgsmedikament Bimzelx, das gegen Autoimmunerkrankungen wie Psoriasis und Hidradenitis suppurativa …