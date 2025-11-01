Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms legte am Mittwoch (29. Oktober, nach Handelsschluss in den USA) die Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Nach den starken Q2- und Q1-Daten hofften die Marktakteure auf eine positive Überraschung. Die Reaktion des Marktes auf die Q3-Daten lässt es vermuten - zufrieden war man nicht. Die Meta-Aktie wurde abgestraft.Meta Platforms mit robusten Zahlen; nicht mehr und nicht weniger Meta beschleunigte ...

