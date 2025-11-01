Berlin - Anlässlich des 130. Geburtstags des Kinos in Deutschland hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer Unterstützung für die Film- und Kinobranche in Aussicht gestellt.



Der "Rheinischen Post" sagte Weimer: "Wir als Bundesregierung haben das Ziel, den Filmstandort Deutschland zu stärken und fit zu machen für künftige Herausforderungen. Deshalb fördert der Bund Kinos auf vielfältige Weise. Und als Partner zählen selbstverständlich auch die Länder. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft dafür sorgen, dass Kinos als Orte der Magie und Orte der Kultur erhalten bleiben." Weiter sagte Weimer: "Kino ist auch nach 130 Jahren pure Magie."



Derweil dringt der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF) auf konkrete Zusagen. "Im Koalitionsvertrag hat man festgelegt, dass man Kino unterstützen will. Aber: Bis jetzt gibt es keine Kinoförderung. Das sind die Fakten", kritisierte HDF-Chefin Christine Berg. Aus ihrer Sicht braucht es "ein gut ausgestattetes und verlässliches Investitionsprogramm für die nächsten Jahre".



Berg: "Denn was wir festgestellt haben: Kinos, die sichtbar renoviert haben, schaffen es, bis zu 30 Prozent mehr Karten zu verkaufen. Wegen der Auswirkungen der Pandemie können das viele Häuser aber nicht alleine stemmen."



Perspektivisch wolle die Branche wieder mehr Tickets verkaufen als zuletzt, sagte Berg. "Das ist wichtig, denn wir wollen auf keinen Fall ein dauerhafter Subventionsempfänger werden." Für das laufende Jahr rechnet die HDF-Chefin bundesweit mit mehr als 90 Millionen Kinobesuchern.





