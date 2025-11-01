Die Stadtwerke in Freising bei München haben die ersten Einheiten aus ihrer Bestellung über 29 E-Busse von Hersteller MAN in Empfang genommen. Die XXL-Stromer werden den Busbetrieb künftig allein stemmen. Gleichzeitig mit ihrer Ankunft soll das Fahrplan-Angebot um fast ein Drittel ausgeweitet werden. Allerdings ist der Neubau des Busdepots im Zeitverzug. Die Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH (PVG) hat bei MAN 20 elektrische Standardbusse ...

