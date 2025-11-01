NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Prognosen für den Online-Portalbetreiber in einer am Freitag vorliegenden Studie an den etwas besser als erwartet ausgefallenen durchschnittlichen Umsatz je Nutzer im dritten Quartal an./rob/edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A12DM80

