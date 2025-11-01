Der Pumpenhersteller profitiert von der energie- und rohstofffreundlichen Industriepolitik der US-Regierung. Auch bei modularen Atomreaktoren sollen zukünftig Pumpen des Konzerns verwendet werden. Der traditionsreiche Maschinenbaukonzern KSB aus Frankenthal zählt seit über 150 Jahren zu den weltweit führenden Anbietern industrieller Pumpen, Armaturen und entsprechender Serviceleistungen. Bisher ist Europa der wichtigste Markt für das Unternehmen, ...

