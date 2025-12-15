Frankenthal (ots) -- Vertrag von Dr. Stephan Timmermann bis 2027 verlängert- Verträge von Ralf Kannefass und Dr. Matthias Schmitz bis 2029 verlängert- Stabilität in der Führung gesichertDas Führungsteam des KSB Konzerns wird das Unternehmen bis Ende 2027 weiterhin gemeinsam leiten. Der Verwaltungsrat der KSB Management SE stimmt dem Wunsch von Dr. Stephan Timmermann (64) zu, seinen Vertrag bis 31. Dezember 2027 zu verlängern. Gleichzeitig gewinnt das Gremium Ralf Kannefass sowie Dr. Matthias Schmitz für eine Verlängerung ihrer Amtszeit um jeweils drei Jahre."Diese Geschäftsleitung hat über Jahre hervorragende Arbeit geleistet und KSB - trotz schwieriger Rahmenbedingungen - auf ein neues Level gebracht", sagt Dr. Harald Schwager, Vorsitzender des Verwaltungsrats. "Wir freuen uns, dass wir durch Kontinuität in der KSB-Führung die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie und die Weiterentwicklung des Unternehmens sichern können."Die vierköpfige Geschäftsleitung steht seit mittlerweile acht Jahren für die positive Entwicklung von KSB. Unter ihrer Führung hat das gesamte KSB-Team den Umsatz des Unternehmens um über 30 Prozent gesteigert, den Gewinn (EBIT) verdreifacht und den Börsenwert vervierfacht. Die KSB-Belegschaft zeigte sich in der letztjährigen Mitarbeiterumfrage engagierter denn je.Stephan Timmermann (CEO) ist Sprecher der Geschäftsleitung und verantwortet unter anderem die Bereiche KSB SupremeServ, Strategie und Human Resources. Stephan Bross treibt als CTO Produktion, Forschung und Entwicklung sowie die digitale Transformation voran. Ralf Kannefass steuert als CSO Vertrieb und Marketing. In Matthias Schmitz' Verantwortung als CFO liegen die Finanzen, IT und der Einkauf von KSB.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838sonja.ayasse@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100499/6179519