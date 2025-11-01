Seit dem Tief vor einem Monat hat die Aktie rund 80 Prozent zugelegt. RuMaS hat seinen Abonnenten der Trading-Tipps am 12. Oktober den Einstieg vorgeschlagen. Wir haben unser Kursziel seither zweimal erhöht, maximal war mit diesem Trading-Tipp bisher ein Aktiengewinn von über 35 Prozent Aktiengewinn möglich. Am Donnerstag ging die Aktie nach einem Hoch bei 0,815 Euro am Handelsplatz Tradegate auf Tauchstation, aber bei einem Tief bei 0,655 wurde ...

