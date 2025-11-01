Die Auswahl der RuMaS-Favoriten für das Jahr 2024 war von Erfolg gekrönt. Besonders die Aktien von Siemens Energy und Palantir Technologies erwiesen sich als glückliche Entscheidungen und konnten unseren Erwartungen bei weitem übertreffen. Auch die spekulativen RuMaS-Favorten 2025 gestalten sich äußerst positiv: Von insgesamt sechzehn spekulativen Favoriten haben bereits sechs Aktien einen Gewinn von mehr als 50 Prozent erzielt. Bei vier weiteren ...

