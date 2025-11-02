SMA Solar Technology ISIN: DE000A0DJ6J9 konnte im Wochenverlauf 12,58 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Niestetal der Top-Performer im TecDAX und SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 25,96 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch mit 27,52 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS