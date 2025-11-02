Vor zwei Wochen hatte wir in den RuMaS Trading-Tipps geschrieben: "Seit gut zwei Wochen bewegt sich der Kurs der Aktie über der 200-Tage-Linie und ist am Freitag mit Schlusskurs 39,38 Euro an der 100-Tage-Linie angekommen. Aus technischer Sicht ist ein Anstieg über 39,42 Euro ein starkes Signal für einen möglichen Ausbruch aus der seit Ende August anhaltenden Seitwärtsbewegung. Das vierte Quartal bringt üblicherweise Spitzenwerte bei Umsatz und Gewinn, ...

