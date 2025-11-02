© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Berkshire Hathaway sitzt auf einem gigantischen Geldberg von 381,7 Milliarden US-Dollar - so viel wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens. Doch Anleger macht das langsam nervös: Wohin mit dem Geld?Obwohl der operative Gewinn im dritten Quartal um satte 34 Prozent auf 13,49 Milliarden US-Dollar stieg und der Nettogewinn 30,8 Milliarden erreichte, wächst die Unsicherheit. Denn während andere vom Wirtschaftsaufschwung profitieren, legte der Umsatz bei Berkshire nur um magere 2 Prozent zu - deutlich weniger als die US-Wirtschaft insgesamt. Für Analystin Cathy Seifert von CFRA ist klar: "Berkshire gilt als Spiegelbild der US-Wirtschaft - doch aktuell hinkt der Konzern hinterher", sagte …