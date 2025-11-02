Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk ist noch nicht satt und will weiter zukaufen. Nach der erst kürzlich angestoßenen Übernahme von Akero Therapeutics legen die Dänen nun nach und unterbreiteten dem Biotechnologieunternehmen Metsera an saftiges Übernahmeangebot. Zwei Aspekte machen das Vorgehen der Dänen überaus interessant.Novo Nordisk greift nach Metsera Novo Nordisk greift nach Metsera. Novo Nordisk bietet für Metsera 56,5 US-Dollar ...

