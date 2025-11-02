Das Pentagon plant offenbar den nächsten Milliardendeal mit SpaceX. Im Zentrum steht ein umstrittenes Raketenabwehrsystem. Das ergäbe einen Auftrag, der es in sich hat. Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX steht offenbar kurz davor, einen Auftrag über zwei Milliarden US-Dollar vom US-Verteidigungsministerium Pentagon zu erhalten. Das Geld soll in die Entwicklung von Satelliten für das "Golden Dome"-Projekt von Präsident Donald Trump fließen. Dies berichtet ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.