Das Pentagon plant offenbar den nächsten Milliardendeal mit SpaceX. Im Zentrum steht ein umstrittenes Raketenabwehrsystem. Das ergäbe einen Auftrag, der es in sich hat. Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX steht offenbar kurz davor, einen Auftrag über zwei Milliarden US-Dollar vom US-Verteidigungsministerium Pentagon zu erhalten. Das Geld soll in die Entwicklung von Satelliten für das "Golden Dome"-Projekt von Präsident Donald Trump fließen. Dies berichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n