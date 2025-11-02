© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo

Nach der 5-Billionen-Bewertung von Nvidia warnt der legendäre Investor vor Überhitzung - und weckt Erinnerungen an frühere Exzesse.Michael Burry, der legendäre Hedgefonds-Manager aus "The Big Short", hat Privatanleger vor neuer Euphorie an den Märkten gewarnt. In einem kurzen, aber aufsehenerregenden Beitrag auf X schrieb er: "Manchmal sehen wir Blasen." Die Warnung kam nur Stunden, nachdem Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von fünf Billionen US-Dollar einen historischen Rekord aufgestellt hatte - mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. [twitter]1984067754270319052[/twitter] Burry gilt als scharfer Beobachter von Marktübertreibungen. Sein lakonischer Satz erinnert an 2007, …