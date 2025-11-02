© Foto: Bob Daemmrich - ZUMA Press Wire

Uber und Nvidia starten eine gigantische Robotaxi-Offensive ab 2027. Bis zu 100.000 autonome Fahrzeuge sollen Kosten senken und die Straßen revolutionieren.Uber plant den Aufbau einer Flotte von bis zu 100.000 autonomen Fahrzeugen, die von Nvidia-Technologie angetrieben werden. Das teilten die Unternehmen im Rahmen einer gemeinsamen Ankündigung mit. Das ehrgeizige Vorhaben soll ab dem Jahr 2027 starten und zielt darauf ab, die Kosten für fahrbare Roboter-Taxis deutlich zu senken. Uber erklärte in einer Mitteilung: "Gemeinsam bilden diese Fähigkeiten eine leistungsstarke Datenmaschine. Sie soll den Weg von Pilotprojekten hin zu profitabler Autonomie verkürzen." Neue Plattform für autonomes …