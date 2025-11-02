Bei LVMH hat sich der Wind gedreht - und wir haben den Moment genutzt: Mit dem Optionsschein MK55BK auf die LVMH-Aktie erzielten wir +122,41 %. Nach einer ruhigeren Phase meldete der Konzern im dritten Quartal 2025 wieder Wachstum: organisch leicht im Plus, getragen vor allem von Sephora in der Sparte Selektiver Einzelhandel. In Asien verbesserte sich die Nachfrage spürbar, die USA blieben solide, während Europa zeitweise unter schwächerem Tourismus litt - unterm Strich ein klares Aufhellen der ...

