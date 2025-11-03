Der Kampf des Menschen gegen schwere Krankheiten ist Jahrhunderte alt. Mittlerweile haben Medizin und alternative Heilverfahren viele Erfolge verbuchen können und die technologische Entwicklung und Innovation setzt sich unter erhöhter Geschwindigkeit fort. Große Pharmaunternehmen nutzen ihre üppigen Cashflows, um neue Medikamente zu entwickeln, doch lang nicht alle Bereiche werden dabei erfolgreich adressiert. Kreativ und erfinderisch geht es hingegen bei den wesentlich kleineren BioTech-Unternehmen zu. Sie trauen sich neue Wege zu gehen. Wenn sich der Erfolg einstellt, erhalten Investoren ein Vielfaches ihres Einsatzkapitals zurück. Das macht den Sektor so interessant. Das kanadische BioTech-Unternehmen BioNxt Solutions (TSX-V: BNXT; WKN: A3D1K3; ISIN: CA0909741062) entwickelt modernste Arzneimittel-Verabreichungssysteme für Autoimmun- und neurologische Erkrankungen und adressiert Märkte von globaler Relevanz. Die neuesten Entwicklungen rücken BioNxt ins Rampenlicht.

